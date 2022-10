Al via 1/ma edizione di Sinapsi Autistic Angels-Drive Experience

L'Associazione Progetto SINAPSI inaugura la prima edizione di Sinapsi Autistic Angels - Drive Experience dedicata ai ragazzi nello spettro autistico che si terrà domenica 23 ottobre presso l'Autodromo di Vallelunga.

Bambini e ragazzi potranno provare l'emozione di salire su una macchina da corsa e fare un giro in pista al fianco di piloti professionisti. Inoltre, avranno la possibilità di fare una esperienza sul secondo circuito di Vallelunga adibito ai corsi di "guida sicura".

"Sinapsi Autistic Angels Drive Experience sarà un appuntamento annuale dove unire il tema dell'inclusione alla passione per i motori - ha commentato il presidente Alfeo Rizzelli - con il fine di creare nell'opinione pubblica una sempre maggiore consapevolezza sull'autismo e sulle capacità dei nostri ragazzi di superare i propri limiti, se gliene viene fornita l'occasione, come per ognuno di noi".

L'Associazione Progetto Sinapsi APS è impegnata nella tutela, lo sviluppo sociale e l'inclusione dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico.