Aci: il 30 ottobre "Ruote nella Storia" fa tappa a Lecce

"Ruote nella Storia", il viaggio nei luoghi più belli d'Italia creato da Automobile Club d'Italia e da ACI Storico", arriverà a Lecce il prossimo 30 ottobre.

L'evento, annuncia l'Automobile Club Lecce, è promosso con il patrocinio del Comune di Lecce e realizzato in collaborazione con l'associazione "I Borghi più Belli d'Italia" che aggrega i Comuni all'interno della Consulta del Turismo dell'ANCI per valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte e cultura dei piccoli centri italiani.

"Dopo il successo della prima edizione 2021 a Otranto, questo importante evento si terrà nella città capitale del Barocco, e rappresenta l'occasione unica per valorizzare un patrimonio inestimabile di cultura, eleganza e storicità, condividendo la passione per le auto d'epoca", dichiara il presidente dell'Automobile Club Lecce, Francesco Sticchi Damiani.

"Le auto d'epoca rivestono sempre un innegabile fascino facendoci, in qualche modo, anche intuire l'evoluzione della tecnica che ha permesso di arrivare fino alle autovetture di oggi. Un fascino legato molto al design dell'epoca, aspetto verso il quale c'era grande attenzione. E se parliamo di bellezza, Lecce si presta benissimo a fare da scenografia all'eleganza di queste auto. Siamo felici di ospitare questa manifestazione e ringrazio l'Aci di Lecce per averci dato l'occasione di farlo", afferma l'assessore al Turismo del Comune di Lecce Paolo Foresio.

L'evento di Lecce presenta una novità: lo svolgimento di una prova di avviamento alle regolarità storiche. Potranno partecipare le automobili il cui modello sia previsto nella Lista di Salvaguardia di ACI Storico (auto con anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell'Elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) pubblicate sul sito del Club o qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni. Per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione, pubblicato sul sito www.lecce.aci.it all'indirizzo segreteria@lecce.aci.it o presentarlo presso l'Ufficio Soci della sede dell'Automobile Club Lecce (via Orsini del Balzo, 17) e attendere l'esito di ammissione all'evento, a numero chiuso, fino al raggiungimento di 50 vetture.