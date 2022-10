Petrolio: più consumi, +4,2% e 4,4% in agosto e settembre

Aumentano i consumi di petrolio: ad agosto e settembre - spiega Unem - sono stati rispettivamente di 5 e 5,3 milioni di tonnellate, in aumento del 4,2 e 4,4% rispetto agli stessi mesi del 2021. A sostenere i consumi di questi ultimi due mesi sono stati diversi fattori: oltre alle dinamiche della mobilità legate ai flussi turistici e al leggero miglioramento della produzione industriale, anche, nell'autotrazione, gli effetti dello switch dei veicoli bifuel, metano/benzina, verso la benzina, divenuta particolarmente competitiva data l'impennata del gas. Per la benzina la crescita è del 7,4% in entrambi i mesi rispetto al 2021.