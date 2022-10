Francia: benzina, verso fine scioperi, fermi solo due siti

Si avvia verso la fine lo sciopero delle raffinerie in Francia, dove soltanto due siti di Total Energies restano ancora bloccati per protesta, quelli di Feyzin (regione di Lione) e quello di Gonfreville, in Normandia.

In tutti gli altri siti, il movimento di protesta si è concluso, ha dichiarato un rappresentante della CGT, l'ultimo sindacato a firmare gli accordi. Ripreso il lavoro nelle raffinerie de La Mede (Marsiglia) e nel deposito di Dunkerque, nel nord.

Dopo 3 settimane di blocco, cominciato il 27 settembre, il Paese è stato messo a dura prova dalla penuria di carburante e in qualche caso il governo è passato alle precettazioni di personale per evitare situazioni di caos o troppa tensione alle pompe di benzina.

Da una stazione di servizio su 3 in difficoltà qualche giorno fa, la situazione è rimasta di penuria soltanto in una stazione su 5 (il 20,3%), con situazioni ancora di tensione in Borgogna, Ile-de-France e Rodano-Alpi.