Formula E aggiornato il calendario. Si correrà in Sud Africa

L'ABB FIA Formula E World Championship, il campionato delle monoposto 100% elettriche che prenderà il via il prossimo 14 gennaio a Città del Messico, avrà tre nuove tappe: Città del Capo (Sud Africa), Hyderabad (India), e San Paolo (Brasile). Cancellate le due gare, precedentemente annunciate, a Seul a causa dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Olimpico. La data asiatica è stata recuperata con un doppio appuntamento a Berlino. Ancora da assegnare i round 10 e 13. Confermata Roma: due gare sul circuito cittadino dell'Eur il 15 e il 16 luglio.

"Siamo entusiasti di annunciare Città del Capo come nuova destinazione per la nostra nona stagione - ha detto Alberto Longo, co-fondatore e chief championship officer di Formula E - I nostri partner locali stanno lavorando sodo per portare in città una gara dell'ABB FIA Formula E World Championship".

Novità per la prossima stagione: il debutto delle monoposto di terza generazione Gen3. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, saranno le più leggere, veloci e potenti mai costruite.