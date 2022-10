ALD, con formula Flex la mobilità è flessibile e sostenibile

Flessibilità, sostenibilità assenza di vincoli sono i parametri della nuova mobilità su misura secondo ALD. La 'ricetta' nasce dalla consapevolezza che, se il tema della sostenibilità è entrato ormai a pieno titolo nel dibattito pubblico a proposito del contrasto dei cambiamenti climatici ed ambientali, la crisi economica ed energetica attuali hanno reso necessario e più che mai urgente un’accelerazione del processo da parte delle istituzioni, del territorio e delle imprese.

Dai dati dell’ultimo report ‘Transport and Environment 2020’ dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, ad esempio, emerge che nel 2018 i trasporti, nell’Unione Europea, sono stati responsabili del 25% delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte per il 72% dal trasporto su gomma. In Italia poi, secondo il recente rapporto 'La decarbonizzazione dei trasporti - Evidenze scientifiche e proposte di policy', elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il settore della mobilità è responsabile del 30% delle emissioni di gas serra.

È quindi necessario per il mondo produttivo evolversi verso un modello maggiormente basato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. In un mercato in continua evoluzione, cambiano, dunque, necessariamente anche le esigenze di mobilità delle piccole e medie imprese, che guardano sempre più ad offerte di mobilità flessibili, personalizzate e orientate alla transizione ecologica. Il noleggio a lungo termine rappresenta, in tal senso, una soluzione per gestire le flotte aziendali in modo efficiente e veloce. Nonostante il settore abbia attraversato un lungo periodo di crisi, soprattutto durante il lockdown, il noleggio ha dimostrato una grande capacità di reazione, andando incontro ai nuovi bisogni di mobilità di professionisti e imprese.

Oltre ai vantaggi ambientali legati a una notevole riduzione di CO₂, scegliere il noleggio a lungo termine permette alle aziende di usufruire di determinate agevolazioni fiscali, in termini di detrazioni e deduzioni. A questo proposito, ALD Automotive Italia, azienda specializzata in consulenza e personalizzazione delle offerte, offre numerose offerte, affiancando aziende e PMI in tutto il percorso di elettrificazione della flotta. ALD Flex, ad esempio, è il prodotto di noleggio flessibile ideato dall’azienda che permette di noleggiare un veicolo da 1 a 24 mesi, scegliere tra tutti i segmenti presenti sul mercato e restituire il veicolo in qualsiasi momento dopo il primo mese, senza versare alcuna penale.

Una soluzione ideale per coloro che hanno la necessità di prendere un’auto anche solo per esigenze specifiche, come l’avvio di start-up, dei lavori stagionali, per far fronte a un ordine imprevisto o anche, semplicemente per provare da vicino i vantaggi del noleggio a lungo termine e poter sperimentare la mobilità elettrica. L’offerta ALD Flex include tutti i servizi di noleggio: anticipo zero, km illimitati, franchigie assicurative personalizzabili, auto sostitutiva di pari segmento in caso di fermo, bollo auto incluso nel canone, pneumatici invernali/estivi o all season illimitati, immatricolazione e messa su strada, assicurazione, gestione multe e sinistri, manutenzione, soccorso stradale 24/7, servizio clienti dedicato.

Con la medesima formula si può noleggiare anche un’auto ibrida o full electric in tempi brevi, senza investimenti iniziali e senza penali. Per consentire ai clienti un’esperienza di mobilità elettrica ancora più semplice e accessibile, nel noleggio di vetture alimentate elettricamente, la formula ALD Flex include anche un voucher di 150 kWh pari a circa 1.000 km di ricarica (calcolo basato su valore WLTP di un veicolo elettrico di segmento medio comunicato dal produttore) per ricaricare presso le colonnine della rete pubblica. Il noleggio dimostra di poter giocare un ruolo cruciale nel favorire la sostenibilità ambientale e ALD Automotive Italia, con la sua nuova soluzione di noleggio medio termine flessibile, propone un nuovo strumento duttile e libero da qualsiasi vincolo per rendere il passaggio alla mobilità elettrica ancora più semplice.