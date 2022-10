Giovannini, strada segnata su mobilità ma sono preoccupato

Per la decarbonizzazione dei trasporti, nonostante il cambio di governo, "ormai la strada è segnata e tutto il pacchetto Fitfor55 per le auto, gli aerei e le navi è sostanzialmente definito", secondo il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.

"Il tema però è culturale ed è qui che sono preoccupato", dichiara Giovannini al forum di ANSA e Asvis "Voci dal futuro" in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile. "In tutto il mondo i governi di centrodestra hanno avuto atteggiamenti meno decisi nella lotta al cambiamento climatico rispetto a quelli di centrosinistra. Non perché quelli di centrosinistra avessero le soluzioni, ma culturalmente c'è stata una differenza. Da questo punto di vista, spero che il futuro governo abbia un atteggiamento diverso", dichiara Giovannini. Il ministro osserva che ci sono differenze all'interno della maggioranza e ricorda che il programma elettorale di uno dei partiti prevede la centralità dell'auto nelle città. "Questa sarebbe (e spero che non accadrà) un'inversione molto forte dalle tendenze che osserviamo verso la micromobilità e verso la riduzione degli inquinanti", dice il ministro ricordando che in Italia ci sono 60 mila morti all'anno premature dovute all'inquinamento. Per Giovannini, "queste sono sfide di cui la società dovrà discutere" e invita a guardare i rapporti e le dichiarazioni dagli armatori agli autotrasportatori, rispetto a 20 mesi fa "tutti si sono mossi in questa direzione, anche perché ci sono le opportunità di business".