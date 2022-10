Auto: Allianz, da riparazioni sostenibili -30mila tonnellate CO2

Una "gestione sostenibile" dei sinistri può consentire di risparmiare fino a 30mila tonnellate di CO2 nel comparto auto. Lo sottolinea Klaus-Peter Roehler, manager del gruppo assicurativo tedesco Allianz, secondo il quale "nell'assicurazione auto vediamo molte leve nella gestione sostenibile dei sinistri che possono ridurre significativamente le emissioni di CO2". "In questo contesto - aggiunge - trovare opportunità adeguate per riparare piuttosto che utilizzare parti nuove è della massima importanza".

"La maggior parte dei danni da collisione - spiega - sono di piccole e medie dimensioni e riguardano principalmente le parti esterne del veicolo". "Per questi danni - aggiunge - ci possono essere opzioni di riparazione green". A suo dire "la produzione di una nuova parte ha un'impronta di CO2 significativamente più elevata rispetto a una riparazione". "Se le compagnie assicuratrici aumentassero i tassi di riparazione in Europa di soli 2 punti percentuali all'anno - sostiene - si potrebbero risparmiare quasi 30mila tonnellate di emissioni di CO2". "Un dato - conclude Roehler - che corrisponde ai consumi energetici annuali di circa 5.100 famiglie e sta alla base della nostra proposta di aumentare le riparazioni ecologiche in futuro".