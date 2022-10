Auto: Mugello, tappa finale tricolore Gt e Lorenzo su Porsche

Torna questo fine settimana all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze) il campionato italiano Gran Turismo Sprint per le gare conclusive della stagione e l'assegnazione dei titoli 2022. La lotta al vertice sarà molto serrata con ben cinque team racchiusi in soli 14 punti. In testa c'è la coppia formata dai lombardi Jacopo Guidetti e Leonardo Moncini su Honda Nsx Gt3, seguiti a soli 5 punti di distacco dalla Ferrari 488 Gt3 Evo del duo Di Amato-Urcera e a 6 punti dalla Bmw M4 dell'ex pilota di Formula 1 Timo Glock insieme a Jens Klingmenn. Sabato alle 15,10 e domenica alle 12,50 il via alle ultime due gare della stagione.

Ma il weekend al Mugello vedrà scendere in pista altre specialità come il campionato europeo di Formula Regional, l'italiano di Formula 4, e i campionati monomarca Bmw, Mini e Porsche, quest'ultimo con la presenza del cinque volte campione del mondo nel motomondiale Jorge Lorenzo che, dopo due anni lontano dai circuiti, ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura calandosi nell'abitacolo di una Porsche 992 GT3 Cup del team Q8 Hi-Perform per disputare l'intera stagione del Porsche Carrera Cup Italia. Nonostante nel precedente appuntamento a Monza, complice anche il meteo avverso, il pilota spagnolo non abbia ottenuto punti in classifica generale, le sue prestazioni sono sempre andate migliorando nel corso della stagione e adesso al Mugello ci si aspetta un'ulteriore salto di qualità. La giornata di venerdì sarà dedicata al mattino alle prove libere e al pomeriggio alle prime qualifiche, il sabato mattina verranno assegnate le ultime pole position, mentre nel pomeriggio il via a tutte le prime gare di ogni categoria. La domenica infine, si replicherà con la seconde e ultime gare di ogni campionato.