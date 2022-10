Alfa Romeo Classiche: l'heritage della casa di Arese

Nell'appropriata cornice della 39esima edizione di Auto e Moto d'Epoca, la rassegna padovana dedicata alle vetture storiche, Alfa Romeo ha presentato il programma heritage "Alfa Romeo Classiche". Prevede una gamma di servizi che putano a tutelare e promuovere la storia dell'iconico Marchio italiano. Per la prima volta in Stellantis, il top management del Marchio è coinvolto in prima persona in tutte le attività che compongono l'intera gamma dei servizi dedicati. Infatti, il comitato di certificazione è presieduto dal CEO Alfa Romeo e dal Responsabile del dipartimento Heritage, supportati dal Museo Alfa Romeo, sede dei registri di produzione e di tutta la documentazione tecnica utilizzata dal comitato per analizzare le informazioni sulle vetture esaminate. Il programma heritage Alfa Romeo Classiche si compone del Certificato di Origine - che viene offerto per le vetture Alfa Romeo a partire dal 2016 - insieme al Certificato di Autenticità e al Servizio di Restauro. Il top management del Marchio presiede e interviene personalmente nel comitato che valuta le auto storiche e rilascia le certificazioni con il supporto del team Heritage e di esperti della storia Alfa Romeo. "Alfa Romeo sta attraversando una fase fondamentale." Dichiara Jean Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo. "Il periodo storico in cui ci troviamo è una vera e propria evoluzione. Il futuro del Marchio prevede obiettivi molto ambiziosi, volti a ridefinire il concetto di sportività nel ventunesimo secolo, pur rimanendo fedeli al proprio DNA. Nel pianificare il futuro, il nostro patrimonio è sempre la nostra principale fonte di ispirazione. Per noi, il programma heritage Alfa Romeo Classiche mira a valorizzare il nostro patrimonio automobilistico storico, certificando l'autenticità delle Alfa Romeo d'epoca e dando nuova vita a meravigliosi esemplari che ancora oggi affascinano ed emozionano gli appassionati di auto di tutto il mondo."