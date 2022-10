Volvo C303, 'inarrestabile' off-road dagli anni Settanta

Ricorda un Unimog ma non lo è. Negli anni Settanta, infatti, Volvo si era cimentata nella produzione della sua versione di mezzo pesante e 'inarrestabile', chiamato C303, che nel 1983 è riuscito anche a vincere, nella sua classe di appartenenza, la Parigi-Dakar, dimostrando tutte le sue capacità in fuoristrada.



Il C303 entrò in produzione nel 1974 e fu una significativa evoluzione progettuale rispetto ala precedente serie Volvo L3314. La destinazione del veicolo è stata sia l'uso militare che quella di salvataggio. Alcuni esemplari sono poi finiti però in mani 'civili', come un esemplare messo in vendita di recente su Bring a Trailer, in California. Volvo C303 è il discendente diretto della serie Laplander, sviluppata dalla casa automobilistica svedese specificamente per uso militare.

La Laplander L3314 sarebbe stata in produzione dal 1959 al 1967, poi sostituita dalla C303 nel 1974. La C303 era più grande e più potente del suo predecessore, con un motore più grande, un passo più lungo, una pista più ampia e più spazio interno. Come con quasi tutti i veicoli che sono progettati per uso militare, il C303 era votato alla praticità, con poche concessioni al comfort.

Tra il 1974 e il 1984 furono costruiti 8.718 esemplari di C303, di cui circa il 75% utilizzati dai militari. Altri usi non civili includevano le operazioni di vigili del fuoco e i servizi di soccorso, ma anche la manutenzione di strade pubbliche e della rete elettrica. Gli esemplari sopravvissuti della Volvo C303 sono ora popolari sul mercato post-vendita per la conversione in camper. (ANSA).