Regione Toscana stanzia 3 mln per strade del Grossetano

La Regione Toscana ha stanziato complessivamente 3 milioni di euro per interventi sulle strade grossetane, sia sull'Argentario che sui tratti nord e sud del litorale. L'intervento, spiega una nota, dell'importo di 1 milione di euro previsto dalla prima delle due delibere approvate in Giunta regionale, riguarda la strada provinciale 65 panoramica, nel tratto costiero compreso tra Porto Santo Stefano e Cala Piccola. La seconda delibera stanzia invece 2 milioni di euro destinandoli ad interventi su varie strade del litorale grossetano in due tratti nei pressi di Follonica e in uno ciascuno nei pressi di Punta Ala, di Castiglione della Pescaia e tra Marina di Grosseto e Principina a mare. A breve è prevista la sottoscrizione tra Regione e Provincia di Grosseto di due diversi accordi. Dal momento della sottoscrizione delle intese scatterà il cronoprogramma, che è lo stesso per tutti i cantieri e che prevede 40 giorni di tempi per svolgere le gare e consegnare i lavori, due mesi per effettuarli e altri due mesi per i collaudi delle opere. "Si tratta di fondi regionali che abbiamo destinato al rifacimento di tratti di manto stradale su alcune strade di interesse provinciale - spiega l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli - e che sono destinati ad avere postivi effetti sulla viabilità dal punto di vista della sicurezza e della scorrevolezza, con buone ricadute sul traffico sia locale che turistico".