Perché a Renault piacciono ancora i Saloni dell'Auto

Dopo aver partecipato alla scorsa edizione dell'Iaa di Monaco, Renault è protagonista al Salone di Parigi con diverse novità di prodotto, a differenza delle case auto tedesche che hanno disertato la kermesse francese in blocco. Sotto i riflettori dello stand Renault i visitatori potranno guardare da vicino, fino al 23 ottobre, una porzione del futuro del brand tra cui il concept 4EVER Trophy, che anticipa il ritorno della mitica R4 nelle vesti di un Suv elettrico di segmento B. La R5 TURBO 3E, show-car 100% elettrica concepita per il drifting, anticipa invece il ritorno della R5, oltre ad omaggiare l'antenata Renault 5 Turbo. La gamma attuale è ben rappresentata dalle elettrificate firmate E-Tech, Megane, Austral e Arkana. Oltre al rinnovato van Kangoo, disponibile anche in versione 100% elettrica. "Noi di Renault amiamo le auto e il settore automobilistico!" dichiara Luca de Meo, Ceo di Renault. "Proprio per questo ci troviamo al Salone dell'Auto di Parigi. Credo che oggi, grazie all'innovazione, abbiamo l'opportunità di reinventare la nostra passione per l'auto e la modernità dell'industria automobilistica. È esattamente ciò che facciamo quando ridiamo vita ad un mito. E la 4L è un mito. Una delle auto più emblematiche di tutta la storia di Renault. 4EVER Trophy è pertanto la rivisitazione moderna della Renault 4, che ci proietta verso un futuro elettrico."