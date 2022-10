LMGTE: con le Iron Dames il Portimao si tinge di rosa

Alla 4 ore di Portimao, le Iron Dames, con la Ferrari 488, vincono per la prima volta nell'European Le Mans Series. La #83 di Doriane Pin, Michelle Gatting e Sarah Bovy ha tagliato il traguardo del circuito portoghese con quasi un giro di vantaggio sugli inseguitori.

La stagione, per le Dame di Ferro, si è chiusa con un terzo posto nella classifica finale LMGTE. Un ottimo risultato che consegna, alle tre campionesse, il lasciapassare per scendere in pista, di diritto, alla prossima 24 Ore di Le Mans.

La gara ha visto le Iron Dames salire sul podio dopo un'ottima prestazione e un'eccellente strategia alternativa.

Sarah Bovy ha portato la Ferrari #83 al primo posto dopo un grande doppio stint. Magistrale anche la conduzione di Doriane Pin, neocampionessa del Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli.

Doriane, durante il suo stint, ha portato l' 83# ad un giro di vantaggio rispetto all'intero gruppo LMGTE. Michelle Gatting, durante il suo turno di guida, ha avuto il compito di gestire il distacco.

Per la fondatrice delle Iron Dames, Deborah Mayer: "Questo è stato davvero il weekend perfetto per il progetto Iron Dames: prima pole position per una pilota donna in ELMS e prima formazione, di donne, a vincere una gara nello stesso fine settimana".

"Il successo di questo weekend - ha aggiunto la Mayer - è la prova che il progetto Iron Dames sta funzionando. Siamo donne guidate da sogni con un messaggio forte alle spalle e tanta passione. Corriamo per ispirare altre donne a seguire i loro sogni e fare il primo passo nel motorsport, perché, come abbiamo dimostrato oggi, è possibile realizzarlo".