Salgono ancora i prezzi dei carburanti, in particolare quelli del diesel. Secondo le rilevazioni settimanali del Mite, il prezzo medio della benzina in modalità self rilevato tra il 10 e il 16 ottobre, è arrivato a 1,697 euro al litro, con un aumento di 3,78 centesimi rispetto alla settimana precedente. Il gasolio si è invece avvicinato a quota 1,9 euro, arrivando a 1,882 euro al litro, in rialzo in questo caso di 9,37 centesimi rispetto alla rilevazione di una settimana prima.