Aspi, stime affidabili al 97,5% su nuova piattaforma traffico

Una piattaforma per semplificare e ottimizzare la pianificazione dei cantieri prevedendo flussi di traffico e tempi di percorrenza, con un'accuratezza delle stime fino al 97,5%. È l'applicazione "Analisi Viabilità per la Pianificazione dei cantieri" che è stata sviluppata nell'ambito del progetto Next to Digital di Autostrade per l'Italia.

La piattaforma, attiva dal 2021, ha ottenuto il premio TIBCO "Everyone. Everywhere. Lighthouse 2022" per un case study che mette a sistema il 100% dei cantieri presenti sulla rete autostradale, letti in automatico dal Sistema di Info Viabilità.

A ogni cantiere è associato un set dedicato di indicatori, che garantisce la previsione dei flussi di traffico, calcolati e aggiornati quotidianamente.