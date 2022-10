Ancma: per due ruote a motore -2,5% primi 10 mesi del 2022

Nei primi dieci mesi del 2022 ciclomotori, scooter e moto segnano complessivamente una lieve flessione del 2,5% con 244.306 veicoli immessi sul mercato.

Rimane comunque molto positivo l'andamento dei ciclomotori, che crescono del 16,5% e registrano 17.370 unità. Anche le moto salgono del 4,6%, corrispondente a 108.620 veicoli immatricolati. Gli scooter registrano invece una perdita del 10,3% con 118.316 mezzi targati. Sono alcuni dei dati di Confindustria Ancma illustrati in occasione della conferenza stampa di presentazione della 79ma edizione di Eicma, che di terrà dall'8 al 13 novembre alla Fiera di Milano Rho.

Prosegue la crescita dell'elettrico con un incremento del 59,6%, pari a 12.873 veicoli. Nel dettaglio, gli scooter registrano un +63,8%, i ciclomotori + 59,7% e le moto +18,2%.

Con quasi 5 miliardi di euro e oltre 88mila addetti, l'Italia rappresenta nell'eurozona il primo Paese in termini di produzione, mercato, vendita e produzione accessori ed eventi sportivi legati alle due ruote a motore. La produzione di motocicli in Italia nel 2020 è stata di 300 mila unità, pari al 46% del totale europeo, mentre il saldo della bilancia commerciale è in attivo di 1 miliardo di euro, con un valore dell'export di 2,5 miliardi.