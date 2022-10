Al Misano CIV Classic Weekend Giacomo Agostini protagonista

È stato Giacomo Agostini il grande protagonista del Misano CIV Classic Weekend. L'evento, promosso dalla Federazione Italiana Motociclistica, è andato in scena lo scorso fine settimana sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Agostini ha celebrato i suoi 80 anni partecipando a talk, firmando autografi e scendendo in pista insieme a tanti fans. Durante il fine settimana sono stati gli eventi a corollario dell'happening motociclista. Mentre in pista si combatteva sportivamente nelle varie categorie di gare, al paddock, si celebravano i 35 anni del Registro Storico con la presentazione di un libro. Un'opera in cui sono illustrati 65 capolavori dell'ingegneria motociclistica italiana per raccontare gli anni dal 1911 ad oggi, ripercorrendo i fenomeni di costume e gli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese. Presentato anche il nuovo sito del Registro Storico. Nei talk show, Giacomo Agostini, 15 volte Campione del Mondo, ha raccontato, per la gioia dei presenti, tante storie ed aneddoti legati ai suoi 80 anni di successi in pista e nella vita. La parata storica conclusiva è stata occasione, non solo di scendere in pista con Agostini e i vertici della FIM, ma anche quella di poter ascoltare il rombo ti tante moto che molto spesso sono tenute in garage.