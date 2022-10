In Ateneo Udine arriva carpooling, anti-smog e pro risparmio

Studenti, docenti e personale dell'università di Udine potranno da oggi condividere l'automobile privata per raggiungere una delle sedi dell'ateneo e rientrare a casa grazie a un sistema gratuito di "carpooling".

Il servizio è stato illustrato oggi alla comunità universitaria nel corso di un webinar al quale hanno partecipato il delegato dell'Ateneo per la sostenibilità, Salvatore Amaduzzi, la presidente del Consiglio degli studenti, Francesca Corte, e il presidente della Commissione sostenibilità, Tommaso Simaz.

"Grazie all'app Up2Go, installabile sul cellulare - hanno spiegato i promotori dell'iniziativa - compagni di studio o lavoro potranno pianificare, o scegliere all'ultimo minuto, il tragitto comune da compiere in auto per andare all'università, risparmiando sui costi di viaggio e contribuendo a decongestionare il traffico e a diminuire le emissioni in atmosfera". "Il nuovo servizio di carpooling - ha detto il prof. Amaduzzi - rientra in un più vasto quadro di azioni per rendere il nostro ateneo sempre più sostenibile e farne un esempio virtuoso. Stiamo inoltre progettando - ha aggiunto - due ulteriori azioni legate al carpooling: un sistema premiale per gli utenti più assidui e un contest tra la comunità universitaria per dare un logo e un nome al servizio". Nel corso del webinar è stato illustrato il funzionamento dell'app, che consente anche di fare un rendiconto degli spostamenti casa-lavoro, calcolare l'impatto sostenibile in termini di risparmio di CO2 e incentivare i comportamenti sostenibili.