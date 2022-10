Auto Europa 2023, le sette finaliste

La sera del 25 ottobre verrà assegnato il riconoscimento Auto Europa 2023, conteso da sette modelli selezionati dai giornalisti dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive. Si tratta dei modelli che, secondo l'Uiga e una giuria di opinion leader, fotografano meglio di altri le tendenze attuali del mercato.

Spazio dunque alle crossover Alfa Romeo Tonale e Bmw X1 e alle Suv Kia Sportage e Suzuki S-Cross. Attenzione a modelli che interpretano la classica berlina in modo originale come la Citroen C5 X o la DS 4 E-Tense. Apprezzato lo stile filante e moderno di una compatta a zero emissioni come la Renault Megane E-Tech Electric.

La vincitrice sarà scelta dai giornalisti Uiga, dagli Opinion Leader e da una Giuria Popolare, che potrà votare collegandosi al link www.premioautoeuropa.it, già attivo e disponibile per i lettori dei siti di informazione automobilistica. Queste le sette finaliste, in ordine alfabetico: Alfa Romeo Tonale, Bmw X1, Citroen C5 X, DS 4 E-Tense, Kia Sportage, Renault Megane E-Tech Electric e Suzuki S-Cross.