Audi, sostenibilità e responsabilità d'impresa con Care's

Sostenibilità e responsabilità d'impresa, per Audi che è scesa in campo in occasione dell'ottavo appuntamento di 'Care's, The ethical Chef Days', il progetto ideato dallo chef pluristellato Norbert Niederkofler.

Il progetto quest'anno si è anche presentato in una forma inedita di 'Care's on Tour', un viaggio itinerante che parte da Venezia per poi approdare a Brunico e Salina nel corso del prossimo anno.

La prima tappa ha visto protagonista, lo scorso fine settimana, Venezia, città che da sempre affronta sfide ambientali grazie alla sua unicità geografica. In questa occasione ci si è confrontati sulle trasformazioni in atto e su quali possibili soluzioni un'azienda come Audi può realizzare attraverso la reingegnerizzazione dei propri processi, l'innovazione e la trasformazione, attraverso l'accelerare dello sviluppo di un ecosistema che comprende progetti diversificati, tra cultura del cambiamento, consapevolezza e rispetto del territorio. Partendo da Venezia, luogo di contrasti e di continue sfide in cui la tradizione della città si deve confrontare con le spinte della modernità e delle evoluzioni in atto in modo trasversale, ci si è domandato quali siano le possibili soluzioni e quali orizzonti si schiudano per il futuro.

Tenendo sempre al centro della ricerca tecnologica il rapporto fra uomo e ambiente, focus imprescindibile del Audi, l'innovazione per la casa dei quattro anelli è finalizzata allo sviluppo di soluzioni etiche, con un approccio olistico alla produzione sostenibile: dall'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili al riciclo dei materiali a fine vita, per una filiera che mira ad essere carbon neutral, portando così avanti un ciclo virtuoso dell'economia circolare.

A questo si aggiungono le tecnologie a bordo dell'auto che amplificano le capacità individuali e garantiscono sicurezza sociale e personale con i sistemi predittivi, elevata connettività e guida autonoma.