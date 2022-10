Asaps, con la crisi economica calano i veicoli assicurati

Cresce la mancanza di coperture assicurative ai veicoli a motore, "con la crisi economica una nuova crepa nella sicurezza stradale". E' l'allarme lanciato dall'Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, secondo cui "troppo spesso sulle strade circolano veicoli privi della Rc-auto. Si vuole dare la colpa alla pandemia, alla crisi economica, ora ancora di più con le bollette che costringeranno le famiglie a stringere la cinghia, a ridurre i consumi e - perchè no - a non pagare i contratti assicurativi".

"Negli anni - spiega il presidente Giordano Biserni - non è stato possibile capire se le reali stime di milioni di veicoli privi di assicurazioni siano realmente sulle strade: si parla di 4 milioni di mezzi. L'unico dato lo forniscono le tabelle Aci-Istat: nel 2021 sono stati 130.600 i veicoli rintracciati privi di copertura assicurativa (34.972 individuati dalla Polizia Stradale, 55.178 dall'Arma dei Carabinieri e 40.450 dalle Polizie Locali). Ogni giorno almeno 358 vengono bloccati sulle strade. Nel 2017 furono 165.997. Pare perciò una situazione in netto miglioramento, con un calo importante. Ma forse è dovuto anche ad un minor numero di pattuglie in servizio? Questo non potremmo mai confermarlo".

"Dalla tabella dell'Ufficio Studi di Asaps si può comprendere quali siano stati i numeri delle sanzioni tra il 2017 e il 2021, con una pandemia di mezzo che ha comportato un drastico calo della circolazione, e un aumento delle sospensioni dei contratti assicurativi. Ma i dati del 2022 cosa diranno? Ora - suggerisce l'Asaps - occorre fare un ulteriore passo, permettendo ai sistemi già omologati per i controlli velocità, per gli accessi abusivi alle zone a traffico limitato e alle corsie preferenziale di sanzionare in automatico anche la scopertura assicurativa. Questi veicoli vanno tolti dalla circolazione, perchè troppo spesso sono coinvolti in episodi di pirateria stradale anche grave, con morti e feriti lasciati a terra, soprattutto nelle ore serali e notturne". "Possiamo essere ascoltati dal nuovo Parlamento - domanda Biserni - prima che la crepa non diventi una nuova voragine per la sicurezza stradale?".