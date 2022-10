Da Delta Hf a 500 spiaggina, a Napoli mostra auto d'epoca

La Delta HF integrale campione di rally dal 1987 al 1992, ma anche la Fiat 500 spiaggina anni 60 e una Ford Model A del 1930. Sono queste alcune delle auto antiche che oggi daranno il meglio di sé a Napoli, in Piazza Municipio, per la Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca. L'evento promossa da ASI in collaborazione con la I Municipalità di Napoli attirerà i napoletani e i tanti turisti che frequentano il centro cittadino.

"La Giornata Nazionale del Veicolo d'Epoca - spiega Agnese di Matteo, Presidente dell'Asi - nasce per dare valore non sono all'ingegneria, al design e alla storia dei veicoli storici, ma per mettere in evidenza, portando nelle principali piazze questi veicoli, il valore economico sociale e turistico che questo museo viaggiante porta con se'". La Ford model A sarà l'auto più antica, ma in esposizione ce ne saranno tante altre tra cui anche Maserati 2300gt, nella mostra a cui ha partecipato all'organizzazione anche Alfonso Adinolfi, socio di Auto Storiche Napoli.

"Con entusiasmo abbiamo lavorato nelle ultime settimane - spiega Giovanna Mazzone Presidente della I Municipalità di Napoli - con l'associazione Antiquariato affinchè Napoli non mancasse quest'appuntamento che, con il sostegno del Sindaco Manfredi e dell'Assessore Teresa Armato, ospiteremo in piazza Municipio". L'esposizione sarà "un viaggio nella storia delle 4 ruote - illustrano Benedetta Sciannimanica Assessore alla Cultura della I municipalità, con il consigliere Fabrizio d'Onofrio tra i promotori dell'iniziativa - offerto a tutti gli appassionati che potranno liberamente venire a trovarci dalle 10 alle 13. La valorizzazione dell'auto d'epoca è ancora una realtà importante della nostra Regione e che, con l'impegno di tutte istituzioni, continueremo a lavorare su questo tema".