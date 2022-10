Auto: arriva in Toscana la Magnum Run,con vetture anni 80-90

Si svolgerà interamente in Toscana la 'Magnum Run', la gara di regolarità dedicata alle macchine vintage degli anni '80 - '90 che prende appunto il nome dalla famosa serie tv di quel periodo Magnum P.I. Da ieri i partecipanti si sono radunati a Marina di Bibbona (Livorno) per le tradizionali verifiche tecniche e amministrative prima del via.

Oggi la colorata carovana esplorerà le zone di Bolgheri e la costa della bassa Toscana mentre domani si spingerà nel Chianti.

Gli equipaggi, rigorosamente vestiti con abbigliamento dell'epoca, per individuare il percorso, dovranno anche cimentarsi in una caccia al tesoro che renderà unica questa corsa di regolarità: prove di abilità saranno per l'occasione ispirate ai giochi in scatola iconici degli Anni '80- '90.

"Siamo toscani e vogliamo che anche le prossime edizioni della Magnum Run restino nella nostra regione", ha raccontato Giulio Barnini, che, insieme a Lorenzo Barnini e David Mazza, è ideatore della corsa.