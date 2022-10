Auto: Garage Italia entra nel Web3, partnership con Ninfa

Garage Italia entra nell'ecosistema Web3 attraverso la partnership con Ninfa, realtà italiana della digital art ed esclusivo marketplace Made in Italy di compravendita di Nft. L'obiettivo, spiega Garage Italia in una nota, è quella di "fornire supporto e risorse ad una nascente community di utenti accomunati da un forte interesse sia per gli NFT che per la car culture".

Garage Italia sarà presente all'interno della piattaforma di Ninfa con una propria digital gallery a tema automotive, dove promuoverà le opere di artisti, selezionati per la loro distintiva creatività, con l'organizzazione di exhibition dedicate. Contribuirà inoltre al marketplace attraverso due profili - quello di Garage Italia Studio rilascerà digital art concettuali, sotto il claim Out of the Blue, mentre quello di Garage Italia Custom, dal contenuto emozionale, rivisiterà modelli iconici della car culture con inedite livree.