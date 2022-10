Bentley, nell'Heritage Garage tutta la storia del marchio

Un nuovo 'garage' per Bentley che celebra la sua storia. Una parte del sito originale della fabbrica di Crewe è stata infatti recuperata per ospitare alcuni dei modelli Bentley più significativi dal punto di vista storico degli ultimi 103 anni di storia dell'azienda britannica.



L'Heritage Garage, così si chiama la nuova sezione dedicata, ospita la mostra Bentley Lineage già esistente nella CW1 House e proponendo per la Bentley Heritage Collection una vetrina, composta da quarantadue auto.

L'Heritage Garage ospiterà le vetture della collezione, attualmente creata da modelli a partire dal 1919, ma che alla fine si concentreranno sui prodotti realizzati a Crewe, dal 1946 in poi. La nuova struttura fa si che tutte le vetture della Bentley Heritage Collection siano ora custodite nel campus Bentley, per la prima volta in assoluto. La collezione è stata oggetto negli ultimi 18 mesi di un significativo programma di sviluppo ed ampliamento e ora rappresenta l'intera storia dell'azienda.

I visitatori di Crewe potranno ora ammirare una catena ininterrotta di modelli di produzione Bentley, tutti mantenuti in perfetto stato di funzionamento e in regola per circolare sule strade. Entro la prossima estate, la collezione sarà suddivisa in tre diverse aree. Modelli rilevanti di Cricklewood (1919-31) e Le Bentley dell'era Derby (1931-39) saranno esposte in una mostra di prossima realizzazione nella CW1 House, mentre l'Heritage Garage ospiterà i modelli costruiti a Crewe. Nel frattempo, le otto auto da competizione della Collezione (tra cui le Speed 8 di Le Mans, le auto da record di velocità su ghiaccio, le vetture della Pikes Peak e le GT3) formeranno una mostra a loro dedicata.

L'Heritage Garage si trova all'interno dell' originale fabbrica in mattoni degli anni Trenta, dove sono stati progettati e sviluppati modelli come la Continental GT del 2003.

"Dopo aver ricostruito la Collezione per tracciare in modo completo la nostra storia - ha dichiarato Mike Sayer, Head of Bentley's Heritage Collection - ci impegniamo costantemente ad arricchirla con ogni nuovo modello significativo che lanciamo. Ad esempio, la Collezione include ora la Bentayga Hybrid 2019, che è stato il primo Bentley ibrido plug-in in assoluto e un passo importante nella nostra strategia 'Beyond100' verso l'elettrificazione".