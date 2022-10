Pirelli premia i fornitori per sostenibilità

"Cogliere le sfide dell'attuale scenario macroeconomico attraverso una catena di fornitura sempre più sostenibile e con minori emissioni di CO2, incentrata sull'alta qualità delle materie prime e dei servizi, e su una continua innovazione, anche attraverso una presenza globale e una stabilità delle forniture". Sono i principali elementi che hanno guidato l'assegnazione dei Pirelli Supplier Award 2022, il riconoscimento che Pirelli assegna ogni anno a 9 degli oltre 15.000 fornitori.

La francese DRT, fornitore di prodotti biochimici è la più sostenibile; la tedesca Evonik, fornitore di silice ha visto riconoscere la sua qualità; per l'innovazione si sono distinte la giapponese Asahi Kasei Corporation (gomma sintetica) e Amazon Web Services (partner per la trasformazione digitale); la migliore performance quella della cinese Jiangsu Xingda Steel Tyre Cord Group Corporation. Il livello di servizio migliore è quello della turca Kordsa (rinforzi tessili), delle italiane DHL Global Forwarding (partner internazionale per la logistica) e Fortek (prodotti e servizi per l'industria); dell'inglese DCS Multiserve. "La condivisione dei valori aziendali con i nostri fornitori è un passaggio chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare quelli legati alla sostenibilità e all'innovazione. Elementi strategici che ci consentono di rimanere competitivi anche in questo particolare periodo" ha commentato Tronchetti.

Nel corso della cerimonia, si legge in una nota, è stata anche ribadita la strategia di Pirelli, che prevede una roadmap di crescita nell'uso di materiali innovativi derivati da fonti rinnovabili o riciclati per il raggiungimento degli obiettivi del piano industriale del Gruppo al 2025. È stato anche ricordato l'importante elemento per la sostenibilità, rappresentato dal percorso di decarbonizzazione, a cui sono chiamati a contribuire i partner dell'azienda, al fine di ridurre del 9% le emissioni di CO2 della catena di fornitura di Pirelli nel 2025 rispetto al dato del 2018.