Fiere: al via Next Mobility Exhibition, focus su tpl

È una "scommessa vinta" la prima edizione di Next Mobility Exhibition, la nuova manifestazione dedicata alla mobilità collettiva sostenibile che prende il via oggi negli spazi di Fieramilano a Rho: a dirlo è l'amministratore delegato di Fieramilano, Luca Palermo, in occasione del taglio del nastro dell'evento in cui "credevamo tantissimo" spiega. Alla kermesse, che si concluderà il 14 ottobre, prendono parte 110 aziende del settore per tre giorni in cui si alternano 60 convegni per circa 200 relatori. "Vedere il livello di interlocuzione degli attori dimostra che c'è molto pragmatismo sulle problematiche del momento" osserva Palermo: "Nessuno le nasconde, ma l'innovazione è al centro della trasformazione digitale e della sostenibilità che sono gli elementi importanti del mondo del trasporto". Focus di questa prima edizione è il trasporto pubblico locale, che in Italia conta un giro d'affari complessivo di oltre 12 miliardi di euro l'anno, più di mille imprese attive, oltre 126 mila addetti occupati e 5,2 miliardi di passeggeri trasportati ogni anno. Al centro del dibattito c'è la domanda di mobilità attualmente coperta dal mezzo privato da intercettare visti gli obiettivi descritti dal Position Paper del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'obiettivo ambizioso di aumentare, entro il 2026, del 10 per cento lo share modale. In questo scenario, il Fondo Nazionale Trasporti, si nota nel corso della mattinata inaugurale, "sebbene incrementato dall'ultima legge di bilancio di 400 milioni di euro, progressivamente fino al 2026, risulta insufficiente a consentire un adeguato finanziamento per un trasporto pubblico che guarda al futuro".

Palermo sottolinea che "abbiamo un muro davanti, e abbiamo la certezza che questo muro del costo energetico non possiamo scaricarlo sui clienti perché vogliamo continuare ad essere quella piattaforma per le aziende". E per farlo "dobbiamo trovare risposte che dipenderanno in parte dai nostri buoni comportamenti" anche se "in larga parte ci dovrà essere una risposta che dovrà provenire da decisioni politiche. Noi vogliamo fare la nostra parte e abbiamo bisogno di un sostegno".