Benzina: scioperi in Francia, si può acquistare massimo 30 litri

La Prefettura delle Alpi Marittime ha applicato delle restrizioni sui rifornimenti di carburante, a causa delle proteste sindacali e degli scioperi nelle raffinerie nei depositi di carburante, che stanno interessando in questi giorni la Francia. Per quanto riguarda le Alpi Marittime, da ieri i privati non possono acquistare più di 30 litri alla volta per un veicolo leggero, sia che funzioni a gasolio, benzina senza piombo o gpl. Per i veicoli pesanti di peso superiore a 3,5 tonnellate, il tetto massimo è di 120 litri di gasolio. E' anche vietato acquistare, distribuire o trasportare carburanti in contenitori trasportabili manualmente.