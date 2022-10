Altera cronotachigrafo Tir, via patente e multa 1.700 euro

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Una pattuglia della polizia stradale di Firenze Nord durante controlli notturni ha scoperto un cronotachigrafo alterato su un Tir diretto a Perugia. Per il camionista, 44 anni, campano, è scattata la multa da 1.732 euro e il ritiro della patente. L'apparecchio, che è in grado di registrare velocità e ore di guida dei autoarticolati, secondo quanto ricostruito conteneva la 'carta del conducente' intestata a un'altra persona. Una volta esaurito il credito di tempo (stabilito in media intorno alle 9 ore giornaliere), il camionista avrebbe potuto sostituirla con la sua. Così facendo, avrebbe anche potuto guidare il doppio del tempo rispetto a quello consentito. (ANSA).