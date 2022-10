A Maranello nasce 'Bosco Ferrari', trenta ettari di alberi

A Maranello (Modena) grazie alla Ferrari nascerà un nuovo bosco di trenta ettari. La realizzazione dei primi sei è stata avviata oggi. 'Bosco Ferrari', il nome dell'iniziativa, viene realizzato in collaborazione con l'impresa sociale no profit 'Rete Clima'.

I primi sei ettari sono stati progettati, fa sapere Ferrari, come un querco-carpineto, una formazione tipica della pianura padana. Il nuovo bosco sorgerà all'interno dell'area del Parco dello Sport che è in corso di realizzazione da parte dell'amministrazione comunale e che, anche grazie al sostegno di Ferrari, sarà dotato di giochi per bambini, arredi e attrezzature sportive. "Bosco Ferrari è un segno della gratitudine dell'azienda verso il proprio territorio e un passaggio di testimone che ci lega alle nuove generazioni nella cura dell'ambiente e della comunità", spiega Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari.