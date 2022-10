Tre giorni di Made in U.S.A. ad American Dream

Si ripropone l'edizione 2022 di American Dream all'interno dell'evento fieristico "Tuttinfiera", in scena dal 30 ottobre al 1 novembre, nel complesso fieristico di Padova. La grande manifestazione che coinvolge i visitatori in tutto ciò che è America. Spettacoli di Burlesque, Pin Up e i balli country sono ormai presenza fissa dell'evento e accompagneranno la tre giorni attorniati da auto, moto, sport, musica e concerti, cultura born in U.S.A. all'interno e all'esterno del padiglione 8. L'evento più atteso è il raduno di American Cars, realizzato in collaborazione con i Club RAM Division & American Brothers e il supporto dei BTBW MC. Nelle scorse edizioni si sono superate le 200 auto, con la partecipazione di numerosi altri Club provenienti da tutta Italia: la passerella di splendide vetture made in U.S.A. si radunerà martedì 1 novembre a partire dalle ore 9.30al Gran Teatro Geox di Padova per poi giungere alla Fiera alle ore 11.30 circa. Confermato anche il passaggio dell'Italian Motorcycle Championship che anche per quest'anno attende decine di moto da presentare in tutte le loro particolarità da domenica a martedì.