Paolo Pininfarina ricorda il padre Sergio: 'Era un imprenditore gentile'

"Un imprenditore gentile". Così Paolo Pininfarina ricorda il padre Sergio, scomparso dieci anni fa. Imprenditore e designer, senatore a vita e cavaliere del lavoro, presidente di Confindustria dal 1988 al 1992, ha guidato per decenni l'azienda creata dal padre Battista Pinin Farina.

Per celebrare la sua figura, il figlio Paolo, attuale presidente del Gruppo Pininfarina, ha organizzato al Centro Congressi dell'Unione Industriali di Torino un tributo pubblico con l'intento di ricordare tutti i mondi di un uomo che, nel corso di una vita lunga e piena, è diventato un simbolo del design e della storia industriale italiana. "In occasione del decennale della sua scomparsa desidero celebrare con un tributo pubblico un uomo che ha lasciato un segno importante nel nostro Paese oltre che, ovviamente, nella nostra azienda e nella nostra famiglia. E' un modo per manifestare gratitudine per il suo operato e trasmettere la profonda competenza, visione e passione che hanno caratterizzato tutti gli ambiti della sua vita: professionali, politici, culturali e sociali. Un momento di riflessione e discussione tra le figure istituzionali, politiche e imprenditoriali che hanno condiviso il suo impegno e contribuito ai suoi successi", sottolinea Paolo Pininfarina.