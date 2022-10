Ferrari Challenge Europe: Titoli assegnati con gara d'anticipo

La trentesima edizione del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe celebra i suoi campioni nel penultimo round, con un week end in anticipo alle Finali Mondiali. Dopo il Trofeo Pirelli Am, assegnato matematicamente ad Ange Barde, SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST, primo anche in Gara 2, Doriane Pin, Scuderia Niki- Iron Lynx, conquista il Trofeo Pirelli, lasciando il successo di giornata a John Wartique, FML - D2P. Vittoria e titolo 2022 per Franz Engstler, Scuderia GT, nella Coppa Shell e per Alexander Nussbaumer, Gohm Motorsport - Herter Racing, nella nella classe Am. Nel Trofeo Pirelli Europe, davanti alla compagna di team Michelle Gatting, che la precede nell'albo d'oro del Ferrari Challenge Europe, Doriane Pin si laurea campione 2022. La giovane portacolori di Scuderia Niki - Iron Lynx conclude con un terzo posto in Gara 2 una stagione di debutto straordinaria, che l'ha vista conquistare otto successi, oltre a dieci pole position, l'ultima proprio nella seconda prova al Mugello. In Coppa Shell, con la sesta vittoria stagionale, oltre al settimo giro veloce e la terza pole position conquistati sul circuito toscano, Franz Engstler si laurea campione 2022 della serie al suo debutto nel Ferrari Challenge. Anche se con Trofei già assegnati, occhi puntati sulle Finali Mondiali, in programma sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola dal 25 al 31 ottobre. Oltre alle ultime due prove della serie europea, grande spettacolo, anteprime e premiazioni.