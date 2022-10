Bmw: startup italiana Wiseair in piattaforma Urban-X di Mini

Urban-X, la piattaforma di Mini per le startup di tecnologie climatiche e urbane, accoglie nel suo network la prima startup italiana, Wiseair. L'annuncio è arrivato in occasione del Festival del Metaverso organizzato oggi dall'Angi a Torino. Selezionata fra molti candidati, Wiseair ha catturato l'attenzione di Urban-X grazie a un vaso intelligente dotato di un sensore loT per misurare la qualità dell'aria con una nuova tecnologia e in grado di convertire la sostanza chimica in eccesso prodotta dall'impianto in elettricità.

"Urban-X è una piattaforma per le startup che reinventano la vita della città. Per rendere le città a livello globale più sostenibili, vivibili e resilienti, miriamo a sostenere i fondatori di tutto il mondo. Con l'aiuto di Angi abbiamo selezionato la nostra prima startup italiana, Wiseair, per entrare a far parte della nostra rete Urban-X. Il nostro team e gli esperti - conclude - li supporteranno nella loro missione di rendere i dati sulla qualità dell'aria urbana accessibili e utilizzabili" .spiega Sarah Schappert, director Europe Urban X.