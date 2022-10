A Firenze 87mila multe per eccesso velocità in viale Etruria

A Firenze è polemica sulle multe per eccesso di velocità. Dal 23 maggio al 20 agosto, riporta La Nazione, sono state elevate 87.816 contravvenzioni solo nel velocar di viale Etruria (una media di 975 al giorno), all'ingresso della Firenze-Pisa-Livorno. Nel viadotto Marco Polo (in ingresso città) le multe sono state 63.235, in viale XI Agosto 45.827. Il coordinatore regionale di Iv Nicola Danti ha commentato i dati, affermando che "la strategia della tolleranza zero rappresenta uno strumento inefficace. Di fronte a così tante sanzioni sarebbe opportuno chiedersi se a sbagliare siano i moltissimi multati o non piuttosto i pochi che stanno amministrando la gestione delle nostre strade".