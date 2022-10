Al via a Rimini il 12/10 Ibe, salone intermobilità

Al via a Rimini, mercoledì, la decima edizione di Ibe-Intermobility and Bus Expo, l'appuntamento biennale organizzato da Italian Exhibition Group che mette in mostra il presente e il futuro dell'intermobilità.

Il salone, in programma alla Fiera della città romagnola fino a venerdì 14, si dipanerà tra eventi e momenti di incontro e confronto sul futuro della mobilità collettiva coinvolgendo gli operatori dell'industria del trasporto su gomma, gli attori delle nuove filiere produttive connesse, gli 'stakeholder', le associazioni e i decisori politici.

Alla kermesse riminese prenderanno parte espositori di spicco come Daimler Buses con la prémiere italiana dei Setra Next Generation; VDL con il New Generation CITEA Electric appena svelato in occasione di InnoTrans a Berlino; Volvo presenterà invece la nuova gamma 9000; Scania porterà a gli autobus Scania Touring di nuova generazione mentre Irizar, è pronta con il restyling del bus turistico Irizar i6S e l'interurbano Irizar i4 con l'innovativa alimentazione Lng. Il salone, inoltre, sarà anche il momento per celebrare le tre grandi aziende di Trasporto Pubblico dell'Emilia-Romagna, Tper, Seta e Start Romagna che festeggeranno, proprio durante l'Expo, il loro decimo anno di attività.

Tra le novità dell'edizione 2022 di Intermobility and bus Expo, anche il CampBus, progetto educativo del 'Corriere della Sera' dedicato alle scuole superiori che nell'anno scolastico 2022-23 coinvolgerà studenti e docenti in percorsi a cavallo tra nuove tecnologie, cultura e attualità, cittadinanza digitale e sostenibilità con il supporto del salone e di Iveco Bus.

Nel primo giorno della manifestazione, infine spazio a una tavola rotonda - a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e decisori ai diversi livelli di Governo - per fare il punto sul posizionamento attuale e prospettico della Mobilità Locale Sostenibile. Le conclusioni sono affidate al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini.