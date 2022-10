A Milano "Next Mobility Exhibition" dal 12 al 14 ottobre

Next Mobility Exhibition" (NME), il nuovo evento dedicato alla transizione ecologica del settore automotive e all'evoluzione della mobilità, in programma dal 12 al 14 ottobre prossimi all'interno del quartiere fieristico di Milano-Rho, ospiterà un evento nazionale organizzato da Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità. In calendario alle 15 del 12 ottobre, l'appuntamento sarà diviso in due momenti distinti: la presentazione dello studio sulla mobilità a cura di Pierluigi Ascani, Presidente di Format Research, e una tavola rotonda moderata dal giornalista Pierluigi Bonora, Promotore di #FORUMAutoMotive, con la partecipazione di ospiti autorevoli del mondo della mobilità e della politica.

Voluto da due organizzazioni che in Italia rappresentano oltre 250.000 imprese del settore, con circa 450.000 addetti, l'incontro offrirà l'occasione di affrontare con un approccio scientifico e non puramente ideologico il cambiamento in atto nelle città. Sarà analizzata la loro evoluzione che diventa ogni giorno più smart e più green, grazie soprattutto alla micromobilità e agli hub di interscambio. I temi affrontati saranno quelli caldi, ma ancora confusi, della transizione ecologica e tecnologica visti da punti di vosservazione differenti: quello di chi vende e quello dei privati cittadini obbligati a fare i conti con questi cambiamenti.

Intitolato "Pensare un modo differente per muoversi in modo intelligente. Mobilità inclusiva per un città più smart… ma l'Italia è pronta?", l'appuntamento sarà aperto alle 15 dall'intervento di Simonpaolo Buongiardino, Presidente di Federmotorizzazione e Confcommercio Mobilità, seguito dalla presentazione dello studio recentemente completato da Format Research. Sarà poi la volta della tavola rotonda, alla quale è confermata la partecipazione di Laurence Bannerman, Segretario Generale di Aipark; Folco Gervasutti, Pr Manager di Voi; Claudio Spinaci, Presidente di Unem, e degli europarlamentari Paolo Borchia e Massimiliano Salini.