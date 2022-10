Ferrari Challenge, vittorie per Donno e Kirchmayr in gara 1

Eliseo Donno si è aggiudicato gara 1 del Ferrari Challenge Europe, categoria Trofeo Pirelli, il campionato monomarca del Cavallino Rampante che in questo fine settimana sta disputando all'autodromo del Mugello di Scarperia il penultimo appuntamento del 2022, prima della finali mondiali in programma dal 25 al 31 ottobre sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dietro al 17enne pilota salentino si sono piazzati nell'ordine il francese Thomas Neubauer e la connazionale Doriane Pin, sempre più leader incontrastata del campionato.

La gara è stata interrotta per 40 minuti per rimuovere la vettura fortemente danneggiata a causa dell'incidente che ha coinvolto il pilota romano Marco Pulcini: ha sbattuto violentemente contro il muro del rettilineo principale della pista toscana a causa dell'esplosione della gomma posteriore destra. Il pilota è uscito illeso dalla macchina semi distrutta.

Nella Coppa Shell, riservata ai piloti meno performanti, il vincitore è risultato l'austriaco Ernst Kirchmayr, seguito dal tedesco Axel Sartingen, secondo in classifica generale, e dal polacco Roman Zieman. Il leader del campionato, il tedesco Franz Engstler ha tagliato il traguardo in quarta posizione. La corsa è stata neutralizzata due volte dall'ingresso della safety car per permettere al carro attrezzi di recuperare le vetture che erano insabbiate lungo il percorso durante la gara.

La giornata di domani si aprirà al mattino con le qualifiche di ogni categoria, dalle quali scaturirà la griglia di partenza delle gare del pomeriggio.