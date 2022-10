Ivan Capelli, racconto del pilota in 'Natural Born Driver'

S'intitola 'Natural Born Driver, L'incredibile storia di Ivan Capelli', il documentario firmato Sky Original dedicato al pilota italiano. Protagonista della première andata in scena al Volvo Studio di Milano, il racconto parte dal materiale inedito filmato dal papà dello stesso Ivan, che era video-operatore e ha seguito e documentato integralmente gli inizi della carriera del figlio.

La pellicola racconta la parabola agonistica del pilota che, anno dopo anno, viene immortalata dal padre 'regista', prima che quel ragazzino timido ma determinato si rivelasse un campione della Formula 1. Grazie alla rilettura di Gionata Zanetta, autore e illustratore svizzero, quel girato è diventa un film.

La proiezione al Volvo Studio Milano è stata preceduta da un incontro introduttivo che ha avuto come protagonista proprio Capelli, con Dino Vannini, Direttore dei canali Documentari di Sky e Gionata Zanetta. Proprio dall'incontro si quest'ultimo con Capelli, nasce il documentario. I due hanno esaminano il girato del padre di Ivan, pubblicitario e regista degli anni Settanta, scoprendo un vero e proprio tesoro. Insieme lo hanno rielaborato e attualizzato attraverso un'originale tecnica mista, che fonde le riprese a illustrazioni animate, acquerelli in movimento e foto d'archivio.

Il documentario Sky Original, presentato in anteprima al Biografilm Festival, andrà in onda domenica 9 ottobre, alle 21,15, su Sky Documentaries e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Sarà in onda anche su Sky Sport Uno sempre domenica 9 ottobre alle 22,30.