Moto: a Imola ultimo round del Campionato italiano velocità

L'Autodromo Internazionale 'Enzo e Dino Ferrari' ospiterà a Imola questo fine settimana l'ultimo round del Civ 2022, il campionato italiano di velocità di motociclismo con i titoli da assegnare in tutte le categorie.

In Sbk si ripartirà da Michele Pirro e dalla sua caccia a un risultato storico. Il pilota Barni Spark Racing Team Ducati proverà a conquistare il titolo 2022, il nono per lui, risultato che gli consentirebbe di scavalcare Ubbiali e Villa. Unico ancora in grado di fermare la corsa di Pirro sarà ancora Alessandro Delbianco (Aprilia Nuova M2 Racing). A giocarsi il podio finale ci saranno anche Luca Vitali e Randy Krummenacher.

In Moto3 sarà testa a testa per la conquista del titolo. A partire avvantaggiato, ma di soli due punti, sarà il pilota Pata Talento Azzurro FMI Cesare Tiezzi (AC Racing Team BeOn). A contendergli la vittoria finale ci sarà Nicola Carraro. Il terzo contendente per il titolo sarà Biagio Miceli del Gresini Racing Apertissima la lotta nella Ng, con Nicholas Spinelli (Barni Spark Racing Team Ducati) che si presenterà da leader in campionato. Distaccato di un solo punto, il pluricampione italiano, Massimo Roccoli (Promo Driver Organization Yamaha). Più definita la situazione nella 600 Civ, dove Marco Bussolotti (Axon-Seven Team Yamaha) si presenta ad Imola con 45 punti di vantaggio sul rivale Kevin Zannoni (Team Rosso e Nero Yamaha). Per un titolo Premoto3 conteso da piloti Pata Talenti Azzurri da segnalare la presenza, tra le fila del We Race-SM POS Corse, di Luana Giuliani. La quattordicenne romana è reduce dalla mostra del cinema di Venezia per aver recitato nel film L'Immensità di Emanuele Crialese, al fianco di Penelope Cruz. In SS300, sarà Leonardo Carnevali a provare a laurearsi campione.