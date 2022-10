Viabilità: consegnati 12 mln di euro lavori per la Sr71

Sono stati consegnati dalla Regione Toscana i lavori per la realizzazione di un nuovo tratto della Strada regionale 71, nel tratto casentinese in provincia di Arezzo. Si tratta, spiega la Regione Toscana, del primo lotto per un importo complessivo di 12milioni e 500mila euro (Fondi di Sviluppo e Coesione) che nello specifico riguarda 1,6 km nel tratto compreso la località Ramaccia e l'inizio della variante di Calbenzano. "Si tratta di un'opera fondamentale per la sicurezza. Con questo intervento - spiega l'assessore alle infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli - oltre a dare continuità all'azione di adeguamento di un tratto di Srt 71, lavoriamo per contrastare la sinistrosità dovuta agli incroci pericolosi. In questo modo creiamo un percorso scorrevole e più sicuro migliorando e modernizzando il fondovalle del Casentino".

L' intervento consente il proseguimento dall'Alto Casentino verso Subbiano della variante di Calbenzano. La variante prevede la realizzazione di opere d'arte quali un viadotto sul torrente Gravenna e una rotatoria in località Spedaletto.