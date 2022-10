Porsche Festival 2022: record di presenze in Franciacorta

Per la settima edizione del Porsche Festival, la seconda al PEC (Porsche Experience Center) di Franciacorta, numeri da record: oltre 9.000 presenze e più di 1.000 auto in parata.



"Il Porsche Festival è un appuntamento fisso nel calendario di tutti gli amanti del nostro Marchio. Durante questa due giorni di evento migliaia di Porsche appartenenti ad ogni epoca e altrettanti clienti e appassionati si ritrovano in un unico spazio che si anima della genuina passione per le nostre vetture." - ha spiegato Massimiliano Cariola, Direttore Marketing di Porsche Italia. "Quest'anno il Porsche Festival sarà anche teatro di importanti festeggiamenti: dai 50 anni della Carrera RS al 70°anniversario dei Porsche Club, che celebreremo con la presenza di esemplari che hanno fatto la storia del nostro brand".

Quello che è andato in scena lo scorso weekend è stata una meravigliosa festa dedicata alle famiglie degli appassionati.

Nei sessanta ettari di superficie del Centro sono stati organizzati tanti spazi per intrattenere grandi e piccini.

Attività come il minigolf, il basket, il ping pong e il simulatore del surf, allestiti all'interno del boulevard del Porsche Experience Center, hanno visto sfidarsi genitori e figli.

All'Area E-Kart tante sfide tra amici a bordo dei kart elettrici dalla mappatura di potenza variabile. Un intero spazio è stato riservato per 70 modelli iconici, esposti in onore dei 70 anni del Porsche Club. La passione per il cavallo di Stoccarda non conosce barriere: con l'ausilio di un dispositivo di guida installato sulle vetture del parco auto del Porsche Experience Center Franciacorta, tutti hanno potuto vivere le proprie emozioni, anche chi convive con la disabilità.

Giunto alla 7ema edizione, il Concorso di Restauro, tradizionalmente ospitato dalla Fiera Auto e Moto D'epoca di Padova si è svolto per la prima volta "in casa". Nel weekend è stato svelato il podio delle vetture finaliste, ovvero i migliori lavori di restauro di Porsche Classic eseguiti durante l'anno dai Centri Porsche e i Centri Assistenza Porsche.

Come da tradizione, al tramonto, gran finale con la parata collettiva con le Porsche, guidate dai loro proprietari, disposte su tre file, si sono lasciate fotografare per la foro ricordo.