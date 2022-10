Gruppo Koelliker, ad Expomove per mobilità sostenibile

Alla seconda edizione di Expomove ci sarà anche il Gruppo Koelliker. L'evento dedicato alla mobilità elettrica e sostenibile, che si svolgerà a Firenze nella Fortezza da Basso dal 5 all'8 ottobre, sarà l'occasione per Koelliker di esporre tre modelli di punta tra quelli in gamma, come il pick up 100% green Maxus T90, recentemente presentato all'IAA di Hannover, il furgone full electric Maxus eDeliver3 e il SUV Coupé plug-in hybrid di casa Mitsubishi Eclipse Cross PHEV.

Nell'area esterna della Fortezza, allestita per i test drive, il Gruppo Koelliker, insieme alla Mitsubishi Eclipse Cross PHEV, metterà a disposizione Aiways U5, il SUV full electric della startup di Shanghai, caratterizzato da stile, spaziosità e autonomia.

"Expomove 2022 - ha dichiarato Luciano Iengo, Chief Marketing Officer del Gruppo Koelliker - ci dà la possibilità di mostrare che il processo di transizione verso una mobilità green è già in atto, con un trend che rende il futuro già visibile ed attuale.

Oggi, sia gli utenti professional sia i clienti privati possono scegliere con fiducia un veicolo ibrido o full electric nella certezza di optare per un mezzo caratterizzato da contenuti tecnologici, di sicurezza e di connettività di altissimo livello, oltre a ricchi allestimenti di serie".

Luciano Iengo interverrà anche nel giorno di apertura di Expomove, mercoledì 5 ottobre, alle ore 11 nella Sala Gialla della Fortezza da Basso, in occasione della presentazione della ricerca Ipsos - Legambiente 'Osservatorio Stili Mobilità nelle città italiane - 2022".