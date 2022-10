FCA Bank, al Salone di Parigi tra servizi e mobilità

Il Gruppo FCA Bank annuncia la propria presenza al Mondial de l'Auto di Parigi. La Banca prenderà infatti parte, per la prima volta e insieme alla società Leasys Rent, al Salone automobilistico giunto all'89esima edizione, all'insegna dei servizi dedicati alla nuova mobilità e alla transizione energetica.

FCA Bank e Leasys Rent saranno presenti all'evento dal 17 al 23 ottobre, presso la Hall 4 del Salone, insieme a Crédit Agricole Consumer Finance. Il Gruppo francese, diventando presto azionista al 100% delle due società, contribuirà alla nascita di due nuovi attori paneuropei leader del finanziamento auto e della mobilità green. L'ampio stand di 500 mq unisce quattro brand del gruppo CA Consumer Finance: oltre a FCA Bank e Leasys Rent, ci saranno infatti anche Agilauto e Sofinco Auto.

Presso lo stand saranno esposti due dei principali modelli disponibili con le formule di abbonamento di Leasys Rent: Tesla Model Y e Sportequipe 7 Hybrid Plug-in, SUV top di gamma del gruppo DR Automobiles, con un'autonomia di 1.500 km e un sistema di alimentazione tri-modale: elettrico, benzina, GPL. FCA Bank ospiterà VF8, il crossover elettrico del brand vietnamita VinFast, partner della Banca.

Per FCA Bank e Leasys Rent, il Salone sarà l'occasione per presentare i propri servizi finanziari e le formule dedicate alla mobilità del futuro. La Banca presenterà anche i piani di sviluppo della propria attività 'white label', aperta a partnership con i marchi più innovativi, anche al di là del settore dell'auto. Il 17 ottobre Leasys Rent, specializzata in formule di noleggio e subscription, farà un importante annuncio relativo al suo futuro, in vista del ruolo centrale che avrà nei piani di sviluppo del Gruppo.