Anas, appaltati gli ultimi km della E78 Grosseto-Siena

Affidato al "Consorzio stabile Medil", con sede a Benevento, l'appalto per gli ultimi 12 chilometri della E78 tra Grosseto e Siena, per un importo a base d'asta di 145 milioni di euro. Lo comunica l'Anas (gruppo Fs Italiane). L'opera è oggetto di commissariamento in base al Dpcm del 16 aprile 2021. L'intervento, spiega una nota riguarda un tratto di circa 11,8 km tra gli svincoli di Iesa e San Rocco a Pilli, nei comuni di Sovicille, Murlo e Monticiano, in provincia di Siena. I lavorii consistono nell'adeguamento a quattro corsie della Ss223 "di Paganico" mediante la costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento all'esistente.

Prevista la realizzazione di complanari per il raccordo alla viabilità locale, tre svincoli a livelli sfalsati, quattro nuovi viadotti sul fiume Merse e sul fosso Ornate, e numerose altre opere minori (quattro sovrappassi, tre sottopassi, 12 opere di scavalco dei corsi d'acqua) oltre all'adeguamento della carreggiata esistente e ai servizi di monitoraggio ambientale in corso d'opera. La durata dei lavori è prevista in 1095 giorni (tre anni) dalla data di consegna.