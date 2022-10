Alla Fiera Internazionale Fuoristrada 24mila visitatori

Più di 24.000 i visitatori che lo scorso fine settimana si sono dati appuntamento alla seconda edizione della Fiera Internazionale Fuoristrada, il salone dell'off-road organizzato dalla Federazione Italiana Fuoristrada in Versilia. La limitata affluenza del venerdì, a causa delle condizioni atmosferiche non ottimali, è stata bilanciata dalle giornate, con clima estivo, di sabato e domenica. Il pubblico degli appassionati del 4x4 si è messo ordinatamente in fila per partecipare ai test drive: 1.800 nelle due Aree Experience, oltre 200 le auto iscritte ai vari tour che hanno portato i fuoristradisti alla scoperta del territorio.

Il Truck Jeep all'ingresso dell'Area EXPO, ha registrato un boom di presenze con 500 prove nelle tre giornate. La domenica,alla seconda edizione del Tour Storico, in parata, hanno sfilato oltre una ventina di 4X4 con oltre 25 anni di età.

In un anno particolarmente difficile, grande soddisfazione della Federazione Italiana Fuoristrada per una seconda edizione che ha raccolto i frutti della fiducia degli espositori. Quest'anno la superficie espositiva si è sviluppata su un Km di lunghezza occupato su entrambi i lati. Gli oltre 75 Espositori hanno proposto numerose novità di altissima qualità, incluse, diverse anteprime.