A Milano 2,5 milioni di multe da settembre 2021 ad agosto 2022

Tra settembre dello scorso anno e agosto 2022 a Milano sono state fatte 2.452.900 contravvenzioni al codice della strada. "Segno concreto della volontà di portare in strada più sicurezza e prevenire gli incidenti", ha spiegato il comandante della Polizia Locale di Milano, Marco Ciacci, nel suo discorso in occasione della festa per i 162 anni del corpo che si è tenuta all"Arena Civica.

Le contravvenzioni al codice della strada dello stesso periodo dell'anno precedente, da settembre 2020 ad agosto 2021, erano state 1.960.000, un dato che ovviamente non è paragonabile visto che la città era in piena emergenza Covid e circolavano molte meno auto.

Ciacci ha osservato che Milano è una città "che quest'anno ha ripreso a pieno la propria vitalità e che ha richiesto anche il nostro intervento quotidiano". Nell'ultimo anno gli operatori della Centrale Operativa hanno gestito oltre 260mila richieste di intervento. Gli incidenti stradali sono stati circa 10.600 tra il settembre 2021 e l'agosto 2022. "Mi preme ricordare il lavoro di indagine necessario per rintracciare i responsabili delle omissioni di soccorso - ha osservato Ciacci -. Anche quest'anno i responsabili sono stati individuati in oltre il 90% dei casi".

Sono state invece oltre 4.800 le persone denunciate dagli agenti del Nucleo Reati Predatori e del Nucleo Tutela Trasporto Pubblico; 643 gli ordini di allontanamento. La Polizia locale ha poi ritirato dal mercato 1 milione di pezzi di merci pericolose (alimenti, elettronica, giocattoli, abbigliamento eccetera).

Sono stati 16.650 i controlli effettuati sul rispetto delle norme di esserci commerciali e pubblici esercizi, con quasi 4 mila sanzioni, 644 delle quali sulle norme Cosap, che regolano l'occupazione del suolo pubblico come marciapiedi, piazze, strade.