Genova più green, Bucci vuole stop auto termiche in centro

"L'idea di un centro di Genova chiuso alle auto termiche è nei piani dell' amministrazione, però non in modo immediato, perché va fatto con il consenso di tutti, pezzo per pezzo, in modo che si arrivi a una situazione da cui tutti traggano beneficio". Così il sindaco di Genova Marco Bucci a margine di una conferenza stampa commenta le limitazioni al traffico già introdotte e allo studio a Milano.

La petizione lanciata due settimane fa da un gruppo di cittadini sulla piattaforma online Change.org per chiedere la completa pedonalizzazione del centro città e lo stop ai mezzi inquinanti ha superato le 600 firme. "La pedonalizzazione di via San Lorenzo sembrava un problema enorme, oggi nessuno tornerebbe indietro, però la cosa va fatta con criterio e gradualità" evidenzia il sindaco.

"Noi vogliamo che Genova diventi la città più ecosostenibile.

A fine 2025 avremo tutto il trasporto pubblico locale completamente de-carbonizzato, stiamo lavorando per de-carbonizzare il porto, il nostro obiettivo è avere la città di Genova completamente de-carbonizzata, le norme introdotte per limitare la carbonizzazione dell'aria in città sono importanti e le porteremo avanti", ribadisce.