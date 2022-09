Traffico: Firenze; 400.000 multe autovelox primi 8 mesi 2022

Nei primi otto mesi del 2022 sono state poco meno di 400mila le sanzioni elevate dagli autovelox a Firenze, pari a circa 1.600 al giorno. A renderlo noto il Comune di Firenze. "Da questi numeri - ha detto l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti - emerge chiaramente che la polemica di un esponente del centro destra regionale è strumentale e basata sulla divulgazione di dati sbagliati. Non sono 4.000 sanzioni al giorno elevate dai soli quattro nuovi velocar, ma circa 1.600 al giorno elevate da tutti gli apparecchi funzionanti in città".

Tra le critiche dei cittadini l'aumento delle multe: Giorgetti ha voluto chiarire, come si legge in una nota del comune, che i nuovi autovelox "sono collocati nelle medesime posizioni dei precedenti, sono ben segnalati e che, pur basandosi su una diversa tecnologia, effettuano ugualmente una rilevazione della velocità puntuale. Una differenza sostanziale comunque c'è: rispetto agli apparecchi tradizionali i nuovi velocar riescono a rilevare la velocità dei veicoli in transito su più corsie affiancate nello stesso senso di marcia". Questo, si spiega sempre da Palazzo Vecchio, "è anche il motivo dell'aumento del numero di sanzioni elevate".